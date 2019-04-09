Порошенко назначил С.Кривоноса главой комиссии по военно-технического сотрудничеству и экспортному контролю вместо О.Гладковского

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №114/2019 "Об изменении в персональном составе Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля" президент подписал во вторник. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее эту должность занимал первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

Президент Украины 4 марта уволил О.Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля.

Президент 12 марта назначил замсекретаря СНБО С.Кривоноса, до этого занимавшего пост заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.