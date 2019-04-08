Представители Зеленского обсудили с послом и директором офиса президента Эстонии борьбу с коррупцией и концепцию "электронного правительства"

Представители команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, политконсультант Дмитрий Разумков и руководитель избирательного штаба Иван Баканов в понедельник встретились с послом Эстонии в Украине Гертом Антсу и директором офиса президента Эстонии Тийтом Риинсало.

"Среди прочего, обсуждали ход избирательного процесса в Украине, развитие международного партнерства, пути борьбы с коррупцией и концепцию "электронного правительства", предложенный в программе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского", - сообщает пресс-служба "Команды Зеленского".