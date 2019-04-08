Политика

20:16 08.04.2019

Эрдоган заявляет о необходимости ликвидировать угрозу курдских формирований в Сирии наравне с ИГ

1 мин читать
Эрдоган заявляет о необходимости ликвидировать угрозу курдских формирований в Сирии наравне с ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на необходимости ликвидировать курдские формирования на севере Сирии, которые, по его мнению, представляют такую же угрозу, как группировка "Исламское государство".

"Хочу отметить, что террористические организации YPG (курдские Отряды самообороны - ИФ), а также PKK (Рабочая партия Курдистана - ИФ) представляют такую же угрозу спокойствию и стабильности нашему региону, как и террористическая организация ДАИШ (то же, что ИГ - ИФ)", - заявил Р.Т.Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Москве в понедельник.

"Считаю, что необходимо ликвидировать эту угрозу также наряду с ДАИШ",- добавил президент Турции.

Вместе с тем он заявил, что разрешение сирийского кризиса лежит в дипломатической плоскости.

"Мы также пришли к согласию с Россией, что можно только политическим путем достичь разрешения вопроса в Сирии", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Тем не менее, по словам турецкого лидера, YPG являются террористической организацией. "Мы будем до конца с ними бороться, будем отлавливать одного за другим", - сказал он.

"Угроза, которая существует для нашей национальной безопасности на севере Сирии, мы не закроем на это глаза", - отметил турецкий лидер.

Теги: #антитеррор #сирия #турция #эрдоган
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:23 06.04.2019
Гражданин Турции в аэропорту "Борисполь" намеревался улететь в Лондон, выдавая себя за киприота

Гражданин Турции в аэропорту "Борисполь" намеревался улететь в Лондон, выдавая себя за киприота

03:55 01.04.2019
Президент Турции Эрдоган декларировал победу своей партии на выборах в местные органы власти

Президент Турции Эрдоган декларировал победу своей партии на выборах в местные органы власти

08:17 31.03.2019
Выборы в местные органы власти проходят в Турции

Выборы в местные органы власти проходят в Турции

19:36 27.03.2019
Украина и Турция обсудили в рамках международной LIMA-2019 состояние и перспективы углубления двустороннего ВТС

Украина и Турция обсудили в рамках международной LIMA-2019 состояние и перспективы углубления двустороннего ВТС

18:52 26.03.2019
Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

20:05 25.03.2019
Дамаск заявил, что решение по Голанским высотам делает США "главным врагом всех арабов"

Дамаск заявил, что решение по Голанским высотам делает США "главным врагом всех арабов"

09:48 25.03.2019
В Сирии в тяжелых условиях находятся 75 украинцев, в том числе женщины с детьми – Чубаров

В Сирии в тяжелых условиях находятся 75 украинцев, в том числе женщины с детьми – Чубаров

08:19 24.03.2019
Генсек НАТО высоко оценил разгром коалицией последнего оплота ИГ в Сирии

Генсек НАТО высоко оценил разгром коалицией последнего оплота ИГ в Сирии

22:15 20.03.2019
Глава новозеландского МИД в Турции выяснит ситуацию с высказываниями Эрдогана о трагедии в Крайстчерче, сообщила премьер Новой Зеландии

Глава новозеландского МИД в Турции выяснит ситуацию с высказываниями Эрдогана о трагедии в Крайстчерче, сообщила премьер Новой Зеландии

11:39 16.03.2019
Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией и продолжает поддержку крымских татар на полуострове

Турция по-прежнему не признает аннексию Крыма Россией и продолжает поддержку крымских татар на полуострове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на "Олимпийском", за счет избирательных фондов кандидатов

Создатели сериала "Слуга народа-3" извинились за оскорбительные выражения, отметив, что их произносил антигерой, а не персонаж Зеленского

НОТУ: команда Зеленского не хочет проводить дебаты 19 апреля в "Карандаше" и настаивает на "Олимпийском" - СМИ

В штабе Порошенко допускают, что Кабмин в среду подаст президенту представление на увольнение главы Одесской ОГА Степанова

Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

У Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на "Олимпийском", за счет избирательных фондов кандидатов

Страны "Восточного партнерства" должны активнее бороться с коррупцией - Могерини

Создатели сериала "Слуга народа-3" извинились за оскорбительные выражения, отметив, что их произносил антигерой, а не персонаж Зеленского

Решение США по Корпусу стражей Исламской Революции не помешает дипломатии - госдеп

НОТУ: команда Зеленского не хочет проводить дебаты 19 апреля в "Карандаше" и настаивает на "Олимпийском" - СМИ

В штабе Порошенко допускают, что Кабмин в среду подаст президенту представление на увольнение главы Одесской ОГА Степанова

Дебаты на "Олимпийском" обойдутся в 6 млн грн

Порошенко придет на дебаты на ТВ 19 апреля, не исключено, что в этот день он сможет прийти и на НСК "Олимпийский"

Климкин раскритиковал позицию Ягланда о членстве РФ в Совете Европы

Зеленского в 1-м туре поддержали в городах и селах, избиратели практически всех возрастов и образовательных групп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА