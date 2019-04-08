Эрдоган заявляет о необходимости ликвидировать угрозу курдских формирований в Сирии наравне с ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на необходимости ликвидировать курдские формирования на севере Сирии, которые, по его мнению, представляют такую же угрозу, как группировка "Исламское государство".

"Хочу отметить, что террористические организации YPG (курдские Отряды самообороны - ИФ), а также PKK (Рабочая партия Курдистана - ИФ) представляют такую же угрозу спокойствию и стабильности нашему региону, как и террористическая организация ДАИШ (то же, что ИГ - ИФ)", - заявил Р.Т.Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Москве в понедельник.

"Считаю, что необходимо ликвидировать эту угрозу также наряду с ДАИШ",- добавил президент Турции.

Вместе с тем он заявил, что разрешение сирийского кризиса лежит в дипломатической плоскости.

"Мы также пришли к согласию с Россией, что можно только политическим путем достичь разрешения вопроса в Сирии", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Тем не менее, по словам турецкого лидера, YPG являются террористической организацией. "Мы будем до конца с ними бороться, будем отлавливать одного за другим", - сказал он.

"Угроза, которая существует для нашей национальной безопасности на севере Сирии, мы не закроем на это глаза", - отметил турецкий лидер.