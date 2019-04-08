Политика

19:32 08.04.2019

Создатели сериала "Слуга народа-3" извинились за оскорбительные выражения, отметив, что их произносил антигерой, а не персонаж Зеленского

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Создатели сериала "Слуга народа-3" извинились за оскорбительные выражения, отметив, что их произносил антигерой, а не персонаж Зеленского

Создатели сериала "Слуга народа-3", главного героя в котором сыграл кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, попросили прощения за выражения, которые могли оскорбить людей с особыми потребностями, указав при этом, что эти слова произносил не персонаж В.Зеленского, а антигерой Дмитрий Суриков.

"От имени создателей сериала "Слуга народа-3" и Студии "Квартал 95" хотим объяснить ситуацию, которую искусственно раскачивают наши политические оппоненты. Упоминание слов "олигофрены", "дауны", "дебилы" в сериале "Слуга народа-3" звучало не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова, отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти", - говорится в сообщении на странице "Слуга народа" в Фейсбуке в понедельник.

Авторы сериала заверяют, что ни в коем случае "не хотели обидеть людей с особыми потребностями, их родных и близких". "Мы приносим свои извинения тем, кто принял это лично. Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова "олигофрен", "даун", "дебил" используются в отрицательной коннотации. И эта проблема свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятии людей с особыми потребностями", - подчеркивается в сообщении.

5 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке написала, что В.Зеленский в сериале "Слуга народа" унижает большую часть украинцев, "называя людей даунами в оскорбительном и недопустимом для политика тоне".

При этом она указала, что есть открытое письмо от родителей детей с синдромом Дауна с требованием публично извиниться, и также обратилась к В.Зеленскому с таким требованием.

В понедельник, после появления сообщения от создателей сериала, И.Геращенко проинформировала, что было направлено обращение в МВД, Министерство юстиции и Министерство информационной политики, к уполномоченному Верховной Рады по правам человека и в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно "недопустимых, дискриминирующих, оскорбительных выражений" в сериале "Слуга народа" в адрес людей с особыми потребностями.

"Мы ждем реакции этих институций. Надеюсь, Нацсовет еще существует и даст оценку фильму и недопустимым сценам, а министру внутренних дел Авакову комплименты из уст Зеленского не помешают осудить дискриминацию и нетерпимость", - отметила она.

Теги: #извинения #слуга_народа #сериал
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