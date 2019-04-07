Политика

19:24 07.04.2019

Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

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Порошенко ждет Зеленского на НСК "Олимпийский" на дебаты 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в следующее воскресенье, 14 апреля, кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" (Киев) для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

"14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" – ИФ), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", - сказал он в прямом эфире на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

П.Порошенко уточнил, что приглашает своего оппонента на "19.00 или 20.00" воскресенья.

"Я приглашаю и зрителей, как хотел Владимир Зеленский. Я приглашаю все каналы (телеканалы – ИФ)", - добавил он.

Также президент высказался за содержательную дискуссию.

"Принципиально для будущего государства, чтобы была обоснованная, содержательная дискуссия, а проигрывает не тот, кто занял втрое место, а в случае неправильного выбора, когда люди ошиблись, не зная содержания, проигрывает страна, она лишена будущего", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, вечером 3 апреля кандидат президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал другого кандидата в президенты, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить ряд выставленных ним условий, одним из которых было проведение дебатов на НСК "Олимпийский".

В ночь на 4 апреля П.Порошенко ответил на условия В.Зеленского об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что НОТУ (рус. Общественное) обязательно подготовит проведение дебатов между В.Зеленским и П.Порошенко 19 апреля и пояснил, что постановлением Центральной избирательной комиссии от 2014 года детально прописан порядок проведение дебатов. "Там не предусмотрены свободные форматы, даже с ведущими - а просто с модератором", - сказал глава НОТУ.

Он подчеркнул, что дебаты между кандидатами в президенты Украины, согласно законодательству, должны проходить в студии НОТУ, с ее модератором и по ее правилам. "… Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя". Точка", - написал З.Аласания на своей странице в соцсети Facebook.

Позднее глава НОТУ пояснил, что дебаты на НСК "Олимпийском" и 19 апреля в студии НОТУ состоятся независимо друг от друга.

Теги: #дебаты #порошенко #выборы
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