Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Тони Фриш посетил неподконтрольный украинской власти г.Донецк, где встретился с шестью украинскими заложниками: четырьмя военными и двумя гражданскими, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"В эти дни координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где, по нашей предварительной информации, встретился с четырьмя заложниками – военными, которых боевики не освобождают более четырех лет, несмотря на все наши усилия", - написала она на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

Также, по ее словам, боевики показали Т.Фришу еще двух гражданских, которых незаконно удерживают в оккупированном Донецке.

"По нашей предварительной информации, Т.Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в том числе и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в нашем списке с требованием их навестить", - указала И.Геращенко.

Она подчеркнула, что вместо 10 украинских заложников, на посещении которых настаивал Киев, Т.Фришу показали только 4 "и еще 2 гражданских, о задержании которых мы знаем".

"Украинская сторона оставляет за собой право на зеркальные условия посещения координатором ОБСЕ пенитенциарных заведений, и зеркальное разрешение встреч с людьми, заявленными в списках приглашенных оккупантами с РФ представителями ОРДЛО", - отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

И.Геращенко также рассказала, что семьи украинских заложников передали через Т.Фриша письма своим родным, которые координатор ОБСЕ передал представителям Международного Комитета Красного Креста. "И в Минске мы хотим услышать, получили ли заложники известия от своих семей", - добавила она.

Также И.Геращенко выразила недовольство тем, что Т.Фриш во время посещения оккупированного Донецка "тепло обнимался с представителями оккупационной власти". "Эти кадры уже вызвали острую эмоциональную реакцию и возмущение бывших заложников и семей заложников… Мы вынуждены будем в Минске обратить внимание посла Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке носили не частный характер, он там представлял ОБСЕ, от которой мы ждем помощи в деоккупации Донбасса, а не обнимашек", - написала представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ.