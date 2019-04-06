Политика

11:29 06.04.2019

Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

2 мин читать
Координатор ОБСЕ Фриш в оккупированном Донецке посетил шестерых украинских заложников

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Тони Фриш посетил неподконтрольный украинской власти г.Донецк, где встретился с шестью украинскими заложниками: четырьмя военными и двумя гражданскими, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"В эти дни координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где, по нашей предварительной информации, встретился с четырьмя заложниками – военными, которых боевики не освобождают более четырех лет, несмотря на все наши усилия", - написала она на своей странице в соцсети Facebook в субботу.

Также, по ее словам, боевики показали Т.Фришу еще двух гражданских, которых незаконно удерживают в оккупированном Донецке.

"По нашей предварительной информации, Т.Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в том числе и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в нашем списке с требованием их навестить", - указала И.Геращенко.

Она подчеркнула, что вместо 10 украинских заложников, на посещении которых настаивал Киев, Т.Фришу показали только 4 "и еще 2 гражданских, о задержании которых мы знаем".

"Украинская сторона оставляет за собой право на зеркальные условия посещения координатором ОБСЕ пенитенциарных заведений, и зеркальное разрешение встреч с людьми, заявленными в списках приглашенных оккупантами с РФ представителями ОРДЛО", - отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

И.Геращенко также рассказала, что семьи украинских заложников передали через Т.Фриша письма своим родным, которые координатор ОБСЕ передал представителям Международного Комитета Красного Креста. "И в Минске мы хотим услышать, получили ли заложники известия от своих семей", - добавила она.

Также И.Геращенко выразила недовольство тем, что Т.Фриш во время посещения оккупированного Донецка "тепло обнимался с представителями оккупационной власти". "Эти кадры уже вызвали острую эмоциональную реакцию и возмущение бывших заложников и семей заложников… Мы вынуждены будем в Минске обратить внимание посла Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке носили не частный характер, он там представлял ОБСЕ, от которой мы ждем помощи в деоккупации Донбасса, а не обнимашек", - написала представитель Киева в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Теги: #донецк #фриш #обсе #украина #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 06.04.2019
Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

Несовершеннолетний водитель насмерть сбил двух девушек в Киевской области и скрылся с места ДТП

12:03 06.04.2019
В Киевской области в салоне автомобиля взорвалась граната РГД-5

В Киевской области в салоне автомобиля взорвалась граната РГД-5

11:24 06.04.2019
На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"

На Донбассе не работают КПВВ "Гнутово" и "Марьинка"

10:31 06.04.2019
Во Львове объявили инвестиционный конкурс на строительство подвесной канатной дороги в парке "Высокий Замок"

Во Львове объявили инвестиционный конкурс на строительство подвесной канатной дороги в парке "Высокий Замок"

09:47 06.04.2019
Украинские военные в зоне ООС захватили в плен диверсанта

Украинские военные в зоне ООС захватили в плен диверсанта

09:26 06.04.2019
В Кривом Роге на пожаре погибло три человека, трое пострадали

В Кривом Роге на пожаре погибло три человека, трое пострадали

07:57 06.04.2019
Прокуратура требует вернуть в собственность харьковской громады участок стоимостью 3 млн грн

Прокуратура требует вернуть в собственность харьковской громады участок стоимостью 3 млн грн

07:17 06.04.2019
За минувшие сутки на Донбассе вследствие снайперского обстрела погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены

За минувшие сутки на Донбассе вследствие снайперского обстрела погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены

07:03 06.04.2019
Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

05:19 06.04.2019
Суд по делу о взрыве в харьковском рок-пабе перенесли на 10 апреля

Суд по делу о взрыве в харьковском рок-пабе перенесли на 10 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он будет и далее проходить тестирование инструментами гибридной войны РФ

В крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены – сканкопия результатов анализов

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, ряду комиссий еще нужно уточнить данные

Главы МИД стран G7 обсудят агрессию РФ против Украины 5-6 апреля

Быстрый тест показал отсутствие психоактивных веществ в организме Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Гуайдо призывает сторонников на акцию протеста в Каракасе

США и Китай достигли прогресса на переговорах по торговле, контакты будут продолжаться в постоянном режиме - Белый дом

Зеленский пожмет руку Порошенко, если проиграет – Разумков

Вакарчук о противостоянии Порошенко и Зеленского: Содержание важнее, чем форма

Вашингтон не позволит Саудовской Аравии стать ядерной державой – Помпео

Волкер: Кто бы ни стал президентом Украины, он будет и далее проходить тестирование инструментами гибридной войны РФ

В крови Зеленского наркотические вещества не обнаружены – сканкопия результатов анализов

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, ряду комиссий еще нужно уточнить данные

Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины пройти тест в WADA

Меркель через неделю примет Порошенко, обсудит с ним ряд тем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА