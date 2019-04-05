Политика

13:27 05.04.2019

Киев продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ, но не участвует в деятельности организации - Климкин

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Киев продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ, но не участвует в деятельности организации - Климкин

Украина продолжает пересмотр всех соглашений в рамках СНГ, но не принимает участия в деятельности Содружества, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы не принимаем участия ни в какой деятельности СНГ. Единственное, что мы делаем - завершаем пересмотр всех соглашений таким образом, чтобы "убить" все соглашения, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев", - сказал министр журналистам в пятницу в Киеве.

Он уточнил, что речь идёт о соглашениях в контексте пенсионного обеспечения, признания дипломов и т.д.

Своё приглашение на встречу министров иностранных дел СНГ П.Климкин назвал "неудачной шуткой".

Теги: #снг #украина #климкин
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