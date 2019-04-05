Порошенко: Желательно, чтобы дебаты прошли в несколько этапов

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что дебаты с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским должны состояться, желательно в несколько этапов.

"Я очень доволен, что Владимир Зеленский принял мое предложение о дебатах. (…) Я твердо убежден, что дебаты состоятся", - сказал он журналистам в пятницу на НСК "Олимпийский" после сдачи анализов в медицинском пункте комплекса.

П.Порошенко отметил, что было бы хорошо, чтобы дебаты состоялись в несколько этапов.