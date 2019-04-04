Политика

20:08 04.04.2019

Меркель надеется, что Лондон представит ЕС конкретное предложение по Brexit

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Меркель надеется, что Лондон представит ЕС конкретное предложение по Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает, что Великобритания выступит с конкретным предложением по Brexit на саммите глав и правительств стран ЕС 10 апреля.

"Надеюсь, что британский премьер-министр Тереза Мэй сможет представить какое-либо предложение для обсуждения (по Brexit на грядущем саммите ЕС - ИФ)", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

"Я надеюсь, что интенсивные дискуссии, которые ведутся в Лондоне, дадут результаты к следующей среде, когда мы будем проводить саммит ЕС", - добавила она.

При этом А.Меркель вновь подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы предотвратить выход Британии из ЕС без соглашения.

Канцлер ФРГ также отметила, что у Британии и ЕС по-прежнему есть много общего: не только в экономической сфере, но и в сфере безопасности и внешней политики.

Теги: #brexit #надежда #меркель #саммит
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