Политика

20:29 03.04.2019

Столтенберг в Конгрессе США заявил, что НАТО усилил помощь Грузии и Украине в ответ на попытку аннексии Крыма – посол Чалый

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Столтенберг в Конгрессе США заявил, что НАТО усилил помощь Грузии и Украине в ответ на попытку аннексии Крыма – посол Чалый

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Конгрессе США заявил, что Альянс усилил помощь Грузии и Украине в ответ на попытку российской аннексии Крыма, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Только что завершилось выступление генерального секретаря НАТО в Конгрессе, куда пригласили и посла Украины в США. Генсекретарь Йенс Столтенберг заявил, что НАТО в ответ на попытку аннексии Крыма усилили помощь своим близким партнерам Грузии и Украине", - написал В.Чалый на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

"Суверенные нации имеют суверенное право выбирать свой путь", - процитировал слова Й.Столтенберга украинский посол.

В.Чалый отметил, что этот тезис вызвал аплодисменты одобрения уконгрессменов и сенаторов.

Теги: #сша #столтенберг #поддержка #нато
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