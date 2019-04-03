Политика

17:59 03.04.2019

Законопроект о санкциях против РФ за вмешательство в выборы представили два сенатора США

2 мин читать
Законопроект о санкциях против РФ за вмешательство в выборы представили два сенатора США

Два американских сенатора в среду внесли в Конгресс США законопроект, направленный на предотвращение вмешательства России в американские выборы, передает агентство Bloomberg.

В законопроекте Deter Act сенатор-демократ Крис ван Холлен и сенатор-республиканец Марко Рубио грозят России санкциями в банковском секторе, сферах энергетики, оборонной промышленности и суверенного долга.

Законопроект требует от директора национальной разведки США установить в 30-дневный период, вмешивалась ли Россия или любое другое государство в выборы в США.

Законопроект направлен против России, однако его авторы отмечают, что киберугроза исходит и от других стран: Ирана, КНДР и Китая. Сенаторы требуют от американской администрации представить Конгрессу стратегию по противодействию вмешательства этих стран в американские выборы.

Если факт вмешательства России будет установлен, то законопроектом предлагается в течение 10 дней ввести санкции против российских банков и энергетических компаний. В число банков, против которых сенаторы готовы ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк.

Также санкции предполагают запрет всех транзакций с российским суверенным долгом, попадающих под юрисдикцию США. Кроме того, сенаторы предлагают заморозить все активы подпавших под санкции лиц в США.

В прошлом году эти же сенаторы представляли законопроект под названием DETER Act, которое расшифровывалось как Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act - Акт для "защиты выборов от угроз путем установления ограничений". Тогда законопроект так и не был вынесен на голосование в Сенате.

Теги: #сша #законопроект #россия #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 03.04.2019
МКМТ начала антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину тросов и канатов из РФ

МКМТ начала антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину тросов и канатов из РФ

17:27 03.04.2019
Зеленский опережает Порошенко во втором туре президентских выборов – экзит-пол "112 Украина" и "NewsOne" в первом туре

Зеленский опережает Порошенко во втором туре президентских выборов – экзит-пол "112 Украина" и "NewsOne" в первом туре

17:16 03.04.2019
С начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины из-за подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских

С начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины из-за подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских

17:04 03.04.2019
ЦИК приняла бумажные протоколы уже от 97 окружных комиссий из 199

ЦИК приняла бумажные протоколы уже от 97 окружных комиссий из 199

16:46 03.04.2019
Евродепутатов огорчает отсутствие у Зеленского политического опыта – Хармс

Евродепутатов огорчает отсутствие у Зеленского политического опыта – Хармс

16:45 03.04.2019
Смешко заявил, что не поддержит Порошенко во втором туре и пойдет в Раду

Смешко заявил, что не поддержит Порошенко во втором туре и пойдет в Раду

16:38 03.04.2019
Омелян - против переговоров с РФ о возобновлении авиасообщения до восстановления территориальной целостности Украины

Омелян - против переговоров с РФ о возобновлении авиасообщения до восстановления территориальной целостности Украины

16:31 03.04.2019
Представители интеллигенции призывают украинцев не голосовать за Зеленского во втором туре президентских выборов

Представители интеллигенции призывают украинцев не голосовать за Зеленского во втором туре президентских выборов

15:59 03.04.2019
Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

15:49 03.04.2019
ЦИК приняла бумажные протоколы уже от 91 окружной комиссии

ЦИК приняла бумажные протоколы уже от 91 окружной комиссии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Омелян - против переговоров с РФ о возобновлении авиасообщения до восстановления территориальной целостности Украины

Росавиация предлагает провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения

В НАТО поддерживают стремления Киева к членству в Альянсе и отмечают важность продолжения реформ

Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

Украина доказала, что является демократической страной

ПОСЛЕДНЕЕ

В НАТО поддерживают стремления Киева к членству в Альянсе и отмечают важность продолжения реформ

ЦИК приняла бумажные протоколы уже от 91 окружной комиссии

Порошенко давно внес в Раду проект отмены е-декларирования для активистов, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского

В Лондоне ожидают встречи Мэй и Корбина по Brexit уже в среду

Комитет Европарламента поддержал безвизовый въезд в ЕС для британцев после Brexit

Украина не будет участвовать в заседании СМИД СНГ из-за прекращения участия в уставных органах Содружества

Штаб Бойко обвиняет президента в применении админресурса на Донбассе

Кабмин запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и РФ

Украина доказала, что является демократической страной

Рада вряд ли до второго тура выборов обяжет кандидатов в президенты участвовать в теледебатах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА