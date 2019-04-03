Омелян - против переговоров с РФ о возобновлении авиасообщения до восстановления территориальной целостности Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает против переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения между странами до возврата Крыма и восточных территорий в состав Украины.

"После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернемся к переговорам с Московией, Татарстаном, Чечней и Сибирью по вопросам пролета над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины", - заявил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".