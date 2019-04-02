Политика

18:07 02.04.2019

Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

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Весь руководящий состав "Укроборонпрома" должен пройти проверку на полиграфе – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию проверки на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром".

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследование. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - сказал президент на совещании с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом, сообщает пресс-служба главы государства.

П.Порошенко также попросил в случае выявления оснований передать соответствующие результаты исследований полиграфа контрразведке Службы безопасности Украины либо в правоохранительные органы, если будут "выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Теги: #укроборонпром #порошенко #гладковский #полиграф
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