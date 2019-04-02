Политика

10:01 02.04.2019

Фриз задекларировала 750,3 тыс. грн доходов за 2018 год

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Фриз задекларировала 750,3 тыс. грн доходов за 2018 год

Министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз подала электронную декларацию за 2018 год, в которой указала 750 тыс. 296 грн доходов, из которых 417 тыс. 211 грн заработная плата, 124 грн – дополнительное благо, 332 тыс. 961 грн – две кредитные линии в банках, а ее муж за прошлый год задекларировал 117 тыс. 015 грн доходов.

Также она задекларировала 189 грн, 860 долл., 517 евро на счетах в банках, 21 тыс. грн, 39 тыс. долл. наличных средств и 18 тыс. грн взносов в кредитные союзы или другие небанковские финансовые учреждения, а ее муж – 4,2 тыс. грн, 30 долл., 32 евро на банковских счетах, 10 тыс. грн и 89 тыс. долл. наличных.

И.Фриз пользуется квартирой 97,9 кв. м в г.Киеве, а ее муж владеет половиной квартиры 53,5 кв. м в Киеве.

Также министр владеет автомобилем AUDI A5 2015 года выпуска, а ее муж – KIA Magentis 2007 года выпуска.

Среди прочего, муж И.Фриз имеет 50% в уставном капитале ООО "Да Винчи Аг".

Согласно декларации в прошлом году И.Фриз выплатила 275 тыс. 405 грн по кредитной линии в банках и 839 тыс. 992 грн за обучение, а ее муж – 90 тыс. 611 грн.

Теги: #фриз #декларация
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