Политика

19:26 01.04.2019

ЕС: голосование в 1-м туре выборов президента Украины было хорошо организовано, прозрачно и эффективно, ЕС надеется на свободный и справедливый 2-й тур

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ЕС: голосование в 1-м туре выборов президента Украины было хорошо организовано, прозрачно и эффективно, ЕС надеется на свободный и справедливый 2-й тур

В Европейском Союзе оценивают, что голосование в первом туре президентских выборов, который состоялся в Украине 31 марта, было хорошо организовано, прошло прозрачно и эффективно.

Речь об этом идет в заявлении официального представителя Внешней дипломатической службы Европейского Союза, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В ЕС сослались на уже обнародованную ранее оценку миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Согласно миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, выборы были конкурентными, избиратели имели широкий выбор и явка была значительной. Основные свободы, как правило, соблюдались", - констатировали в Брюсселе.

При этом в ЕС указали на то, что миссия БДИПЧ "отметила некоторые недостатки, такие, как злоупотребление государственными ресурсами и подкуп избирателей". Кроме того, в заявлении подчеркнули, что "хотя медиа-ландшафт был разнообразен, освещение кампании часто оказывалось предвзятым, а среди участников не было подлинных политических дебатов".

"Тем не менее, день выборов, который был мирным, был оценен в целом положительно и прокладывает путь ко второму туру. Голосование было хорошо организовано, гладко, прозрачно и эффективно, и процедуры в целом соблюдались. Европейский Союз надеется на свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов 21 апреля в соответствии с международными стандартами", - заявили в ЕС.

В документе также отмечается важность того, чтобы все партии придерживались демократических принципов, уважали волю украинского народа и "не вызывали ненужной напряженности".

"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжаем поддерживать приверженность Украины делу обеспечения стабильного, процветающего и демократического будущего для всех ее граждан, а Соглашение об ассоциации обеспечивает всеобъемлющие рамки для нашего тесного сотрудничества", - подчеркнули в ЕС.

Теги: #ес #выборы #оценка
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