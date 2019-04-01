Зеленский может дать ИТ-отрасли необходимый диалог с Западом - экс глава НКРСИ

Глава наблюдательного совета дата-центра "Парковый", экс глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации Петр Яцук считает кандидата в президенты Владимира Зеленского достойной кандидатурой, способной не мешать украинской ИТ-отрасли развиваться.

По мнению П.Яцука, ИT-отрасль самодостаточна и способна развиваться самостоятельно. "Все, что нам (представителям отрасли - ИФ) нужно - это прямой диалог с Западом и с потребителями. Это Зеленский точно сможет дать", - отметил он.

П.Яцук отметил, что лично знает и общался с большинством нынешних кандидатов в президенты, и понимает, что от каждого можно ожидать. "С В.Зеленским я не знаком, тем не менее, он для меня кандидат со знаком "плюс". И вот почему. Когда Зеленский говорит о чем-то личном, он употребляет местоимение "я", а когда выступает как кандидат на президентский пост, говорит о программе действий, он употребляет местоимение "мы". Это значит, что он командный игрок, и для меня это важно", - считает экс-глава НКРСИ.

По его мнению, беспокоящее большую часть бизнеса отсутствие опыта у В.Зеленского - не является существенной проблемой. "Если человек сделал такую блестящую карьеру и достиг такой популярности, то у него хватит ума разобраться. Я вспоминаю свой личный опыт: меня "выдернули" из филиала с должности начальника отдела планирования развития сетей и назначили помощником первого замминистра (замглавы Госкомсвязи). Я месяц не отходил от замминистра, поглощал информацию и систематизировал ее. Не скажу, что через месяц я уже все знал, но я был готов уже воспринимать и понимать ключевые процессы", - подчеркнул экс-глава НКРСИ.

По словам П.Яцука, анализ мирового опыта показывает, что большинство выдающихся реформаторов не были профессиональными политиками. "Поэтому я верю, что В.Зеленский сможет это сделать, если он действительно этого захочет. И верю, что это пойдет на пользу нашей стране", - заявил глава набсовета дата-центра "Парковый".

По мнению П.Яцука, отсутствие страха за рейтинг и за симпатию электората "освобождает мозги для нужных решений и реформ, которые не всегда популярны".

Он также отметил, что то, что В.Зеленский разместил свой избирательный штаб в КВЦ "Парковый", говорит о том, что он" не смотрит назад, в прошлое, он смотрит в будущее", и готов ради этого будущего работать.

Как сообщалось, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,26% и 15,99% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 90,08% протоколов Центральной избирательной комиссией. За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,35% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.