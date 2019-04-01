В ближайшее время одна из улиц Киева будет назван в честь МакКейна, сообщил Порошенко вдове сенатора США

Президент Украины Петр Порошенко и вдова сенатора-республиканца США Джона Маккейна Синди МакКейн обсудили продолжающиеся в Украине президентские выборы и дали высокую оценку тому, что первый тур состоялся свободно и честно.

"Украина убедительно продемонстрировала высокие стандарты избирательных гонок и политической состязательности. В ходе встречи была отмечена принципиальная важность неизменности и постоянства курса реформ и евроатлантической интеграции Украины, а также твердая международная поддержка Украины в деле внутренних превращений и восстановления суверенитета и территориальной целостности", - сообщается на официальном сайте главы украинского государства.

С.МакКейн находится в Украине в составе наблюдательной миссии Международного республиканского института (МРИ).

П.Порошенко отметил историческую важность наследия Дж.МакКейна в деле становления и развития новой независимой Украины и сообщил, что уже в ближайшее время одна из улиц Киева будет назван в честь сенатора.