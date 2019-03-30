Политика

17:00 30.03.2019

На Львовщине глава УИК испортила 180 бюллетеней, поставив штамп "Выбыл" одному из кандидатов в президенты

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На Львовщине глава УИК испортила 180 бюллетеней, поставив штамп "Выбыл" одному из кандидатов в президенты

Глава одной из участковых избирательных комиссий (УИК) в Каменка-Бугском районе Львовской области по ошибке испортила 180 избирательных бюллетеней, поставив штамп "Выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты Украины. Открыто уголовное производство.

Как сообщил в субботу отдел коммуникации полиции Львовской области, в Каменка-Бугский отдел полиции 29 марта поступило сообщение от главы одной из окружных избирательных комиссий о том, что глава одной из УИК "по ошибке испортила 180 бюллетеней для голосования, поставив штамп "Выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на пост президента Украины, поскольку считала, что он снялся с выборов".

Прибывшая на место следственно-оперативная группа предварительно установила, что 28 марта глава УИК услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из предвыборной гонки, и проштамповала 180 избирательных бюллетеней соответствующим штампом. Обнаружив ошибку, 29 марта женщина сама сообщила о произошедшем в окружную избирательную комиссию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.

29 марта Центральная избирательная комиссия проинформировала о запрете использования штампа "Выбыл" и предостерегла от внесения каких-либо изменений в избирательные бюллетени на выборах президента Украины.

"Просим довести до сведения всех участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины требования части 7 статьи 72 закона о том, что внесение изменений в избирательные бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центральной избирательной комиссии запрещается, обратив их внимание, что согласно части 9 статьи 72 закона лица, виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней, возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом", - сообщил сайт Центризбиркома.

ЦИК принимает решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины в случае обращения кандидата в любое время после его регистрации, но не позднее, чем за 23 дня до дня выборов, с письменным заявлением об отказе от баллотирования. То есть срок представления в Центральную избирательную комиссию такого обращения кандидата закончился 7 марта.

27 марта бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз сообщил о снятии свое

Теги: #уик #украина #львовская_область
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