Политика

15:33 29.03.2019

У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

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У Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных их избирательного штаба

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко заявляют об увеличении хакерских атак на базы данных штаба.

"На нашу базу данных идет большой шквал запросов, который сгенерирован искусственно, и цель этих запросов – или сделать работу нашей базы данных невозможной, или выкинуть из этой базы данных информацию о наших наблюдателях и челнах комиссии", - сказал руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", народный депутат Максим Саврасов на брифинге в пятницу в Киеве.

Он рассказал, что после того, как был зафиксирован несанкционированный вход в базу данных членов избирательных участков в одном из округов, члены избирательных комиссий на этих участках получили сообщения с угрозами: "Если Порошенко выиграет на вашем избирательном участке, вы будете казнены".

По его словам, эти сообщения якобы подписаны партией "Национальный корпус", однако М.Саврасов сомневается, что они исходят от представителей данной политсилы.

Как сообщалось, 28 марта полиция сообщила, что проверяет информацию о возможной рассылке СМС-сообщений с угрозами членам участковых избирательных комиссий в г.Старобельске Луганской области.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил: "Некоторым председателям избирательных участков сегодня начали поступать СМС следующего провокационного характера: "Уважаемый ФИО, если на вашем участке победит (ФИО кандидата), то вас казнят" и подпись одной из общественных организаций праворадикального направления".

З.Шкиряк не назвал ни организацию, ни кандидата в президенты, о котором шла речь в сообщениях, но добавил, что это может быть провокацией российских спецслужб.

Теги: #хакерская_атака #порошенко #украина
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