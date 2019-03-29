Политика

10:02 29.03.2019

Болгария неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и продолжение санкционной политики ЕС против РФ

1 мин читать
Болгария неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и продолжение санкционной политики ЕС против РФ

Болгария подтверждает последовательную поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Республики Болгария Юрий Штерк в ходе украинско-болгарских политических консультаций, состоявшихся в Киеве 28 марта, сообщает МИД Украины.

"Во время консультаций заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил со своим болгарским визави весь спектр вопросов повестки дня украинско-болгарских отношений. Стороны наметили пути дальнейшего развития политического диалога, взаимодействия на платформах международных организаций, а также сотрудничества в экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в обнародованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства сообщении.

Стороны положительно отметили развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами, в частности открытие авиакомпанией "Ryanair" прямого авиасообщения между Киевом и Софией.

Особое внимание было уделено практическим вопросам взаимодействия в сфере образования и защиты прав национальных меньшинств в Украине и Болгарии.

"Болгарская сторона подтвердила неизменность своей поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины, продолжение санкционной политики ЕС против РФ, усилий нашего государства и международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации на Востоке Украины и деоккупации Крыма, а также освобождения украинских политических заложников и военнопленных украинских моряков", - добавили в МИД Украины.

Теги: #ес #болгария #россия #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:35 29.03.2019
Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

09:30 29.03.2019
Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

08:02 29.03.2019
В Киеве из-за проведения полумарафона 6-7 апреля запретят движение транспорта

В Киеве из-за проведения полумарафона 6-7 апреля запретят движение транспорта

07:17 29.03.2019
За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

06:35 29.03.2019
В Киеве из-за капремонта частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

В Киеве из-за капремонта частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

05:46 29.03.2019
За убийство лопатой злоумышленника приговорили к 7 годам тюрьмы

За убийство лопатой злоумышленника приговорили к 7 годам тюрьмы

04:06 29.03.2019
Суд по делу главы района Харькова, подозреваемой в невнесении в декларацию драгоценностей на 600тыс. грн, вновь перенес подготовительное заседание

Суд по делу главы района Харькова, подозреваемой в невнесении в декларацию драгоценностей на 600тыс. грн, вновь перенес подготовительное заседание

02:37 29.03.2019
В субботу вечером изменится график движения транспорта в связи с проведением фестиваля

В субботу вечером изменится график движения транспорта в связи с проведением фестиваля

01:25 29.03.2019
Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении героям Украины

Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении героям Украины

00:42 29.03.2019
Польша призывает РФ немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар

Польша призывает РФ немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко: После выборов Майданов и восстаний не будет

Тимошенко против возможного сотрудничества с Бойко

Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

У Зеленского заявляют, что он по закону обязан был задекларировать принадлежащие ему компании, а не оформленные на них активы

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 10-11 апреля

"Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента только как официальные наблюдатели

Тимошенко: После выборов Майданов и восстаний не будет

Тимошенко против возможного сотрудничества с Бойко

Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

Противник заплатит вдвойне за каждую провокацию на фронте - Порошенко

Порошенко о непризнании Россией выборов в Украине: Сценарий Москвы валится, поэтому они так верещат

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

В штабе Порошенко обеспокоены подготовкой вариантов непризнания результатов 1-го тура выборов рядом политсил

Расследование уголовного дела против Саакашвили в Украине вновь приостановлено – адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА