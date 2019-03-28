Политика

22:42 28.03.2019

Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

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Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 363 тыс. 118 грн доходов.

Ю.Стець задекларировал за 2018 год зарплату в сумме 193 087 грн, пенсию – 155 052 грн, страховые выплаты – 14 979 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 1 341 456 грн.

Министр информполитики также указал в е-декларации 560 281 грн на депозите в банке, а Я.Конотоп 982 476 грн на депозитах в банке.

Кроме того, министр указал, что в 2015 году одолжил третьим лицам $50 тыс. и EUR40 тыс., а супруга в свою очередь – $50 тыс. и EUR30 в 2015 году и $20 тыс. в 2018 году.

Согласно е-декларации, Ю.Стець имеет в собственности земельные участки в Киеве площадью 776 кв. м и 549 кв. м, жилой дом в Киеве площадью 217,7 кв. м, три квартиры в Киеве площадью 44,8 кв. м, 45,3 кв. м и 59,3 кв. м.

Кроме того, у министра - три автомобиля: Lexus RX350 2008 г. в., Volkswagen EOS 2009 г. в., Infiniti FX37 2011 г. в.

Ю.Стець и его жена являются конечными бенефициарами международного благотворительного фонда "Моя Украина". Супруга также значится конечным бенефициаром общественной организации "Институт информационной безопасности".

Теги: #декларации #украина #кабмин
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