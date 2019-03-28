Порошенко хочет пожертвовать компенсацию от ВВС на благотворительность

Президент Украины Петр Порошенко намерен пожертвовать компенсацию от британской вещательной корпорации ВВС за распространение неправдивой информации на благотворительность, сообщил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины П.Порошенко Олег Медведев.

"Я уполномочен заявить: как только эта компенсация поступит, Порошенко пожертвует ее на благотворительные цели", - сказал О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

Он пока не готов сказать, кому именно будут сделаны пожертвования, предположив, что, возможно, это будет связано с благотворительной помощью, в том числе, Вооруженным силам Украины.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что ВВС извинилась за распространение недостоверной информации относительно платы за встречу П.Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом.

"ВВС извинилась за распространение лжи о президенте Украины и поэтому по решению суда заплатит ему компенсацию", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук.

В 2018 году президент Украины П.Порошенко подал иск против ВВС из-за материала о том, что посредники украинского руководителя якобы заплатили за первую его встречу с президентом США Д.Трампом. В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.