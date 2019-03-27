Политика

15:15 27.03.2019

ЕС осудил обыски у крымских татар

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ЕС осудил обыски у крымских татар

В ЕС осведомлены об имевших место обысках по месту жительства крымских татар, заявила в среду на брифинге официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

В связи с этим М.Коцьянчич напомнила о заявлении Ф.Могерини по случаю пятилетия присоединения Крыма к России: "Она указала на ситуацию с правами человека на Крымском полуострове. Ее послание очень ясное. Ситуация заметно усугубилась. Основополагающие свободы ограничены: свобода выражения, религии, свобода организаций, проведения мирных собраний. Права татар нарушены серьезным образом, в частности, через закрытие татарских СМИ, запрещение деятельности меджлиса и заключение некоторых татарских лидеров".

Представитель Ф.Могерини сослалась на доклад верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорилось, в частности, что "татары непропорционально подвергаются рейдам полиции" и часто "преследуются в рамках юридических процедур по борьбе против терроризма, которые не соблюдают права человека".

"ООН и ЕС заявляют об одном и том же: надо положить конец нелегальным обыскам в частных владениях, принадлежащих крымским татарам, и все необходимое должно быть предпринято, чтобы гарантировать свободу выражения, свободу собраний, свободу религии и других. Этими свободами должны иметь возможность пользоваться все граждане без дискриминации. И обязательно должна быть подробная информация о тех лицах, которые пребывают в заключении. Необходимо знать, где они находятся, и что с ними происходит", - сказала М.Коцьянчич.

Ранее в среду ФСБ России сообщило о задержании в Крыму 20 сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир".

МИД Украины выразил протест в связи с обысками домов и задержаниями крымских татар. Киев выразил обеспокоенность тем, что в качестве предлога для обысков выбрано "дело Хизб ут-Тахрир", которое, по мнению МИД Украины, использовалось для "фабрикации дел" против татарских активистов и их дальнейших осуждений. В связи с этим в украинском внешнеполитическом ведомстве не исключили, что "сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар", и призвали международное сообщество немедленно отреагировать на действия российской стороны, в частности, усилением санкций.

Теги: #ес #коцьянчич #татары #россия #украина #крым #обыски_уз
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