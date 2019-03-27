ФСБ в Крыму проводит массовые обыски в домах крымскотатарских семей

Утром в среду, 27 марта, в оккупированном Симферополе силовики проводят массовые обыски в домах как минимум 25-ти крымскотатарских семей, сообщает телеканал АТР.

В свою очередь заместитель председателя меджлиса крымских татар Ильми Умеров написал в Фейсбук: "Сегодня в Крыму ОБЛАВА!!! Минимум по 25 адресам одновременно проходят обыски. Активисты сообщают адреса и фамилии".

"Очень тревожные новости из Крыма. Российская оккупационная власть устроила там настоящую облаву на проукраински настроенных крымских татар. Как минимум 25 домов окружены вооруженными фсбшниками в масках, продолжаются обыски и аресты", - пишет в Фейсбук вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. "Это бряцания оружием перед домами крымских татар накануне украинских выборов, - конечно, акт устрашения всех тех, кто в Крыму ждет возвращения Украины. На Донбассе оккупанты стреляют и убивают, в Крыму арестовывают всех, кто имеет честь и проукраинскую позицию. Террор, издевательства и пытки, давление - тактика ФСБ", - отмечает политик.

Российские СМИ со ссылкой на "управление ФСБ России по Крыму" 27 марта 2019 года заявляют, что обыски в оккупированном Крыму проходят в рамках уголовных дел против жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

По информации СМИ, обыски проходят в селе Строгоновка Симферопольского района, в микрорайоне Каменка Симферополя, селе Владимировка Белогорского района Крыма.