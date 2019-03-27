Вакарчук призвал украинцев голосовать на выборах президента ответственно, а не "по приколу"

Рок-музыкант, общественный деятель Святослав Вакарчук призвал граждан Украины голосовать на выборах президента Украины ответственно, а не "по приколу", и напомнил, что свобода – это не авантюра.

"Выборы президента Украины для меня не "прикол". Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу"!", - написал С.Вакарчук на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он заявил, что "будущее нельзя выиграть в лотерею, и будущее – это не прикол". "Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое", - сказал С.Вакарчук.

Музыкант подчеркнул, что "свобода – не авантюра" и требует ответственности, "а не саркастического равнодушия".

"Изменения – не случайность, они требуют настойчивости, а не нетерпеливости. И наконец, победа – это не персональная амбиция, она требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайп", - добавил музыкант.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.