Политика

16:50 26.03.2019

Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

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Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина и представитель нижней палаты белорусского парламента будут наблюдать за выборами президента Украины.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ЦИК, Л.Ермошина примет участие в наблюдении за выборами. Глава белорусского Центризбиркома получила соответствующее приглашение от украинских коллег.

Кроме того, за украинскими выборами будет наблюдать белорусский парламент. "Участие в международном наблюдении за выборами президента Украины в составе миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) примет депутат Палаты представителей Анна Старовойтова", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе нижней палаты.

По информации пресс-службы, белорусский парламентарий будет находиться в Украине в составе международной миссии с 29 марта по 1 апреля.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Теги: #украина #выборы #беларусь
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