Политика

16:30 26.03.2019

Киевский апелляционный суд должен передать "дело Савченко-Рубана" в другой суд

1 мин читать
Киевский апелляционный суд должен передать "дело Савченко-Рубана" в другой суд

Коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны защиты народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана об отводе данной коллегии, после чего дело будет передано в Киевский апелляционный суд для определения другого суда, который будет его рассматривать.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат В.Рубана Валентин Рыбин, решение об отводе коллегии было принято на заседании во вторник. Адвокаты подали это ходатайство в связи с нарушениями при определении состава суда системой автораспределения дел.

В.Рыбин пояснил, что поскольку в Соломенском райсуде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, теперь Киевский апелляционный суд должен передать его в другой суд.

Как сообщалось, 25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому "дело Савченко-Рубана" будет рассматриваться в Соломенском райсуде Киева.

Теги: #киев #украина #савченко #савченко_рубан #рубан #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:51 26.03.2019
"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

"Наш край" определил топ-3 кандидатов-популистов на президентских выборах

16:50 26.03.2019
Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

Глава ЦИК и белорусский парламентарий будут наблюдать за президентскими выборами в Украине

16:32 26.03.2019
Суд продлил арест Вышинского до 24 мая

Суд продлил арест Вышинского до 24 мая

16:14 26.03.2019
Юрий Бойко: Мою поездку в Москву критикуют те, кто хочет продолжения войны

Юрий Бойко: Мою поездку в Москву критикуют те, кто хочет продолжения войны

16:13 26.03.2019
Суд в Киеве отменил пункты порядка о монетизации льгот на проезд в части ограничения льготного проезда 30-ю поездками в месяц

Суд в Киеве отменил пункты порядка о монетизации льгот на проезд в части ограничения льготного проезда 30-ю поездками в месяц

15:59 26.03.2019
Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым

Порошенко поговорил по телефону с Назарбаевым

15:57 26.03.2019
Украина выплатила $110,6 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

Украина выплатила $110,6 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

15:56 26.03.2019
Количество пользователей Instagram в Украине в 2018г выросло на 50,7%

Количество пользователей Instagram в Украине в 2018г выросло на 50,7%

15:52 26.03.2019
Подразделения Госмиграционной службы будут работать накануне и в день выборов президента Украины

Подразделения Госмиграционной службы будут работать накануне и в день выборов президента Украины

15:35 26.03.2019
Объем привлеченной Украиной материально-технической помощи в 2018 г. вырос на $1 млрд - МЭРТ

Объем привлеченной Украиной материально-технической помощи в 2018 г. вырос на $1 млрд - МЭРТ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

Следователи объявили подозрение гражданке, осуществившей анонимное финансирование одной из партий на 2,2 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Киев на ТКГ поднимет вопрос режима тишины для разблокирования КПВВ "Золотое" и завершения ремонта газопровода в Красногоровке - И.Геращенко

Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

Следователи объявили подозрение гражданке, осуществившей анонимное финансирование одной из партий на 2,2 млн грн

Мексика потребовала от Испании извинений за колонизацию

"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

Нацгвардия Украины внесла огромный вклад в освобождение территорий Донбасса, заплатив за это дорогую цену - Порошенко

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА