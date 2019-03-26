Киевский апелляционный суд должен передать "дело Савченко-Рубана" в другой суд

Коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны защиты народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана об отводе данной коллегии, после чего дело будет передано в Киевский апелляционный суд для определения другого суда, который будет его рассматривать.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат В.Рубана Валентин Рыбин, решение об отводе коллегии было принято на заседании во вторник. Адвокаты подали это ходатайство в связи с нарушениями при определении состава суда системой автораспределения дел.

В.Рыбин пояснил, что поскольку в Соломенском райсуде больше не осталось судей, которые могут рассматривать это дело, теперь Киевский апелляционный суд должен передать его в другой суд.

Как сообщалось, 25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому "дело Савченко-Рубана" будет рассматриваться в Соломенском райсуде Киева.