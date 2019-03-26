Политика

14:11 26.03.2019

Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

2 мин читать
Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

Кандидат на пост президента, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала с представителями 27 национальных сообществ Хартию межнационального согласия в Украине, предусматривающую разработку и принятие закона о национальных сообществах страны, образование Совета межнационального согласия при президенте Украины.

"Мы сделаем Украину успешной, сильной. И нам даже не надо будет каждый раз заглядывать в Хартию - потому что это наш жизненный путь. Вы можете на меня рассчитывать", - цитирует пресс-служба "Батькивщины" Ю.Тимошенко во время Всеукраинского форума национальных сообществ Украины во вторник в Ужгороде.

Кандидат в президенты заверила: она никогда не позволит, "чтобы кто-то из украинских граждан, которые приехали из других стран, принадлежащих к другим национальным сообществ, почувствовали на нашей земле хоть минимум дискомфорта, жестокости и оскорблений".

Ю.Тимошенко отметила, что в Украине 130 национальных сообществ, а это почти 11 млн граждан: "Мы объединены общими испытаниями и стремлением счастья. И такое уникальное единство дает нам разнообразие, силу и понимание всего мира. Никто никогда не сможет нас разделить".

Она призвала представителей национальных сообществ после выборов ежедневно работать вместе как одна команда. "Я буду для вас исполнителем, а не законодателем. Ведь вы лучше знаете, как эту гармонию построить", - сказала политик и добавила, что историческая традиция согласия, гармонии и общего благополучия будет продолжена.

Со своей стороны председатель Совета национальных сообществ Украины Ашот Аванесян выразил поддержку Ю.Тимошенко: "Я надеюсь, когда Юлия Тимошенко станет нашим президентом, у нас наладится управления на местах. Мы верим в вас. Будем поддерживать в дальнейшем и вас, и вашу программу. Победа за нами".

Как отметил участник Форума, почетный председатель Совета национальных обществ Николаевской области Султан-Мурад Каймаразов, представители национальных сообществ собрались за одним столом, чтобы сделать свой выбор.

"Выбирая лидера, мы должны видеть его дальновидность. Я вижу в Юлии Тимошенко женщину-мать. Мать прежде всего ответственная, ответственная за свою Родину. Я хочу одного: чтобы вы стали президентом этой прекрасной страны с красивым народом", - сказал он.

Теги: #тимошенко #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:32 26.03.2019
Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в безналичной форме, если субсидиант допускал просрочки в оплате ЖКУ при получении монетизированной субсидии

Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в безналичной форме, если субсидиант допускал просрочки в оплате ЖКУ при получении монетизированной субсидии

15:29 26.03.2019
Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

15:24 26.03.2019
Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медобразования

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медобразования

15:15 26.03.2019
Застройщик считает безосновательным решение КГГА о демонтаже эстакады на стройке ЖМ "Патриотика на озерах"

Застройщик считает безосновательным решение КГГА о демонтаже эстакады на стройке ЖМ "Патриотика на озерах"

15:00 26.03.2019
Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

14:57 26.03.2019
Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

14:54 26.03.2019
Ryanair запустит рейсы из Одессы - Омелян

Ryanair запустит рейсы из Одессы - Омелян

14:49 26.03.2019
Вышинский доставлен в суд Киева, где началось подготовительное заседание по его делу

Вышинский доставлен в суд Киева, где началось подготовительное заседание по его делу

14:43 26.03.2019
Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

14:26 26.03.2019
Киев на ТКГ поднимет вопрос режима тишины для разблокирования КПВВ "Золотое" и завершения ремонта газопровода в Красногоровке - И.Геращенко

Киев на ТКГ поднимет вопрос режима тишины для разблокирования КПВВ "Золотое" и завершения ремонта газопровода в Красногоровке - И.Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

Следователи объявили подозрение гражданке, осуществившей анонимное финансирование одной из партий на 2,2 млн грн

Нацгвардия Украины внесла огромный вклад в освобождение территорий Донбасса, заплатив за это дорогую цену - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

Следователи объявили подозрение гражданке, осуществившей анонимное финансирование одной из партий на 2,2 млн грн

Мексика потребовала от Испании извинений за колонизацию

"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

Нацгвардия Украины внесла огромный вклад в освобождение территорий Донбасса, заплатив за это дорогую цену - Порошенко

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

ЕС предложил профильному комитету Рады помощь экспертов для подготовки законопроектов о незаконном обогащении – посол

А.Вилкул раскритиковал поездку Бойко и Медведчука в РФ

Тимошенко хотела бы работать с Гриценко в одной команде в будущем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА