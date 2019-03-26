Следователи объявили подозрение гражданке, осуществившей анонимное финансирование одной из партий на 2,2 млн грн

Следователи Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области уведомили о подозрении гражданку Украины, которая сделала анонимные взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2,2 млн грн.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева, установлено, что эта гражданка, осознавая запрет на взносы в поддержку политических партий анонимными лицами, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков, которая, в свою очередь, использовав служебное положение и административное воздействие на персонал банка, обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.

С целью незаконного внесения денежных средств с сокрытием их действительного происхождения подозреваемая внесла на расчетный счет политической партии более 2,2 млн грн, незаконно использовав персональные данные 15 граждан Украины и не указав себя как владельца средств и их плательщика, оставшись анонимным лицом.

По результатам следствия этой женщине объявлено подозрение по ч. 4 ст. 159-1 УК Украины (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации). Решается вопрос об объявлении подозрения и руководителю отделения банка.

В сообщении не указано название партии, на счет которой были переведены более 2,2 млн грн.