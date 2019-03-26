Политика

14:02 26.03.2019

Следователи объявили подозрение гражданке, осуществившей анонимное финансирование одной из партий на 2,2 млн грн

1 мин читать
Следователи объявили подозрение гражданке, осуществившей анонимное финансирование одной из партий на 2,2 млн грн

Следователи Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области уведомили о подозрении гражданку Украины, которая сделала анонимные взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2,2 млн грн.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева, установлено, что эта гражданка, осознавая запрет на взносы в поддержку политических партий анонимными лицами, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков, которая, в свою очередь, использовав служебное положение и административное воздействие на персонал банка, обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.

С целью незаконного внесения денежных средств с сокрытием их действительного происхождения подозреваемая внесла на расчетный счет политической партии более 2,2 млн грн, незаконно использовав персональные данные 15 граждан Украины и не указав себя как владельца средств и их плательщика, оставшись анонимным лицом.

По результатам следствия этой женщине объявлено подозрение по ч. 4 ст. 159-1 УК Украины (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации). Решается вопрос об объявлении подозрения и руководителю отделения банка.

В сообщении не указано название партии, на счет которой были переведены более 2,2 млн грн.

Теги: #финансирование #сбу #украина #подозрение #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:29 26.03.2019
Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

Тимошенко обещает, что никто в Украине не будет получать зарплату или пенсию меньше 4425 грн в случае ее победы на выборах

15:24 26.03.2019
Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медобразования

Украина и Швейцария подписали меморандум о сотрудничестве в сфере медобразования

15:15 26.03.2019
Застройщик считает безосновательным решение КГГА о демонтаже эстакады на стройке ЖМ "Патриотика на озерах"

Застройщик считает безосновательным решение КГГА о демонтаже эстакады на стройке ЖМ "Патриотика на озерах"

15:00 26.03.2019
Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

14:57 26.03.2019
Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

14:54 26.03.2019
Ryanair запустит рейсы из Одессы - Омелян

Ryanair запустит рейсы из Одессы - Омелян

14:49 26.03.2019
Вышинский доставлен в суд Киева, где началось подготовительное заседание по его делу

Вышинский доставлен в суд Киева, где началось подготовительное заседание по его делу

14:43 26.03.2019
Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

14:26 26.03.2019
Киев на ТКГ поднимет вопрос режима тишины для разблокирования КПВВ "Золотое" и завершения ремонта газопровода в Красногоровке - И.Геращенко

Киев на ТКГ поднимет вопрос режима тишины для разблокирования КПВВ "Золотое" и завершения ремонта газопровода в Красногоровке - И.Геращенко

14:23 26.03.2019
Госбюджет за 2 мес.-2019г сведен с дефицитом 13,7 млрд грн – Госказначейство

Госбюджет за 2 мес.-2019г сведен с дефицитом 13,7 млрд грн – Госказначейство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сообщение о минировании киевского офиса штаба Гриценко оказалось ложным

Наблюдатели от украинской диаспоры следят за избирательным процессом в Украине и ведут мониторинг медиа на предмет дезинформации за пределами страны

Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

Нацгвардия Украины внесла огромный вклад в освобождение территорий Донбасса, заплатив за это дорогую цену - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко сообщает, что полиция эвакуировала киевский офис его штаба из-за анонимного звонка о минировании

Тимошенко и представители 27 нацсообществ подписали Хартию межнационального согласия

Мексика потребовала от Испании извинений за колонизацию

"Честно" проведет онлайн-марафон голосования на выборах президента Украины

Нацгвардия Украины внесла огромный вклад в освобождение территорий Донбасса, заплатив за это дорогую цену - Порошенко

Порошенко вновь заявил о попытках РФ сорвать выборы в Украине

Порошенко в марте задекларировал 83,5 млн грн дивидендов

ЕС предложил профильному комитету Рады помощь экспертов для подготовки законопроектов о незаконном обогащении – посол

А.Вилкул раскритиковал поездку Бойко и Медведчука в РФ

Тимошенко хотела бы работать с Гриценко в одной команде в будущем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА