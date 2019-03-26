Политика

09:57 26.03.2019

Правительственная уполномоченная по гендерной политике Левченко указала в е-декларации 1 млн грн доходов за 2018 год

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Правительственная уполномоченная по гендерной политике Левченко указала в е-декларации 1 млн грн доходов за 2018 год

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко подала электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировала 1 млн 18 тыс. 752 грн доходов.

Согласно е-декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, Е.Левченко в 2018 году получила 522 976 грн заработной платы, 370 тыс. грн – доход от отчуждения движимого имущества, 125 776 грн – процентов на банковские вклады, ее муж за прошлый год получил 4 368 528 грн доходов и дочь – 111 952 грн доходов.

Кроме того, она задекларировала 2 296 148 грн, 1 303 долларов и 5 839 евро на банковских счетах, 300 тыс. грн наличных средств, ее муж – 535 410 грн и 4 888 долларов на банковских счетах, а также 85 тыс. долларов наличных.

Также в декларации указан долг мужа третьим лицам в сумме 355 тыс. грн, и то, что она сама одолжила третьим лицам 722 тыс. 506 грн.

Е.Левченко владеет 3 квартирами (75,1, 84,2 и 56,8 кв. м) в Киеве, а ее муж имеет квартиру (137,7 кв. м) в Киеве, 2 земельных участка (1478 и 655 кв. м) в Киевской области, а также 2 дома (175 и 54,2 кв. м) и 2 земельных участками (2500 и 600 кв. м) в Черниговской области.

В собственности у Е.Левченко нет автомобиля, а муж владеет Subaru Tribeca 2008 года выпуска, Toyota Camry 2017 года выпуска и Toyota Highlander 2018 года выпуска.

Кроме того, муж Е.Левченко владеет 10% (3 тыс. 750 грн) ООО "Аврора дистрибушн", 50% (1 млн 543 тыс. 564 грн) ООО "Престиж", 10% (3 тыс. 750 грн) ООО Аврора диджитал", 10% (355 тыс. грн) ООО "Кинокомпания триумф".

Теги: #декларация #украина #левченко
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