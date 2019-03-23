Политика

11:32 23.03.2019

Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

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Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

В Украину прибыла с визитом член комитета Сената США по вооруженным силам Марша Блэкберн, сообщает посольство США в Украине.

"Мы рады приветствовать сенатора Маршу Блэкберн из комитета Сената США по вооруженным силам, прибывшую сегодня в Украину, чтобы провести встречи относительно военного партнерства между Украиной и США", - сказано в сообщении американского посольства на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Теги: #сша #оос #украина #сенат_сша
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