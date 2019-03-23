Политика

11:12 23.03.2019

Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

1 мин читать
Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

Место голосования на выборах президента Украины временно изменили уже 181,6 тыс. граждан, из которых 66,7 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

"На сегодня (22 марта - ИФ) этим правом уже воспользовались 181 тыс. 602 избирателей. Из них 44 тыс. 997 и 21 тыс. 787 - жители Донецкой и Луганской областей соответственно", - написала Т.Слипачук на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она подчеркнула, что остается все меньше времени для того, чтобы успеть временно, изменить место голосования.

"Учитывая, что сделать это можно до 25 марта включительно, то по факту это всего три дня. Отделы реестра избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом", - указала Т.Слипачук.

По ее словам, на сайте Госреестра можно ознакомиться с тем, как подать заявление о временном изменении места голосования. Заявление избирателя подается в орган ведения Государственного реестра избирателей лично.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Теги: #цик #слипачук #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 23.03.2019
Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

Медик 24 ОМБр погиб от пули снайпера на Донбассе

11:32 23.03.2019
Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства – посольство

11:16 23.03.2019
В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

В Харькове задержан уроженец Горловки, воевавший против ВСУ в составе "военной разведки Новороссии"

10:31 23.03.2019
В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

В Киеве в результате конфликта после ДТП водитель обстрелял автомобиль оппонента

10:14 23.03.2019
В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

В столице в течение дня ожидаются сильные порывы ветра

09:05 23.03.2019
На Софиевской площади 30 марта стартует фестиваль "Французская весна в Украине"

На Софиевской площади 30 марта стартует фестиваль "Французская весна в Украине"

08:46 23.03.2019
Харьковский апелляционный суд оставил под стражей лейтенанта полиции, подозреваемого организации сбыта наркотиков

Харьковский апелляционный суд оставил под стражей лейтенанта полиции, подозреваемого организации сбыта наркотиков

08:12 23.03.2019
В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта

В ряде областей Украины обесточенными остаются 94 населенных пункта

08:00 23.03.2019
Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ - глава МинВОТ

Устойчивое общество может отражать любые вызовы в условиях агрессии РФ - глава МинВОТ

07:24 23.03.2019
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб один украинский военный, еще один ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Порошенко заявляет, что готов признать выбор украинского народа

Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023г

ПОСЛЕДНЕЕ

НАТО планирует построить в Польше объект для военной техники США - Столтенберг

Петиция за отмену Brexit набрала почти 4 млн подписей

МИД Польши призывает РФ освободить украинца Павла Гриба и других политзаключенных

Зеленский хочет привести в Украину инвестиции через перезапуск судебной системы, предлагает "нулевую декларацию" для бизнеса

Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский: Коломойский мне не хозяин и у меня нет с ним никаких договоренностей

Зеленский предлагает вести информационную "войну" за Донбасс и запустить специальный международный русскоязычный канал

Зеленский: в идеале нужны переговоры по Донбассу с Россией "при свидетелях" из ЕС и США, но сначала нужно прекратить огонь и это реально

Вступив в НАТО, Украина троекратно сократит траты на оборону, повысит уровень безопасности в стране и завершит конфликт на Донбассе – Порошенко

Порошенко заявляет, что готов признать выбор украинского народа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА