Место голосования на выборах президента Украины изменили уже 181,6 тыс. граждан – глава ЦИК

Место голосования на выборах президента Украины временно изменили уже 181,6 тыс. граждан, из которых 66,7 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

"На сегодня (22 марта - ИФ) этим правом уже воспользовались 181 тыс. 602 избирателей. Из них 44 тыс. 997 и 21 тыс. 787 - жители Донецкой и Луганской областей соответственно", - написала Т.Слипачук на своей странице в соцсети Фейсбук.

Она подчеркнула, что остается все меньше времени для того, чтобы успеть временно, изменить место голосования.

"Учитывая, что сделать это можно до 25 марта включительно, то по факту это всего три дня. Отделы реестра избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом", - указала Т.Слипачук.

По ее словам, на сайте Госреестра можно ознакомиться с тем, как подать заявление о временном изменении места голосования. Заявление избирателя подается в орган ведения Государственного реестра избирателей лично.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.