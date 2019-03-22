Политика

21:05 22.03.2019

Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

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Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для малообеспеченных пенсионеров

Президент Украины Петр Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для людей, получающих минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

"Мы точно будем продолжать приоритет пенсионеров при реализации социальной политики. Я не исключаю, что одним из возможных вариантов станут выплаты тем, кто получает минимальную пенсию, 13-й пенсии ежегодно", - сказал П.Порошенко в эфире телеканала "Украина" вечером в пятницу.

Президент пояснил, что условием для введения "13-й пенсии" является рост экономики.

"Для этого на сегодняшний день нам надо обеспечить рост экономики, прорыв, если хотите. И мы сегодня опережаем и Российскую Федерацию, и многие страны Европы в рамках экономического роста", - отметил президент.

Теги: #минималка #порошенко #пенсии
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