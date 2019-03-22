Политика

13:57 22.03.2019

Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

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Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

 Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ценит сложившиеся отношения с США и полностью поддерживает деятельность посла США в Украине Мари Йованович.

"Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда не были настолько эффективными, предметными, как сегодня. И, как глава государства, я лично приложил к этому значительные усилия и очень ценю этот на самом деле важный актив нашей международной политики", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.

"И в этом контексте я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений. И подчеркиваю: она, как представитель Соединенных Штатов как государства, и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины большого моего друга, имеет полную мою поддержку", - добавил глава Украинского государства.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович передавала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий.

Из статьи The Hill следует также, что Ю.Луценко в своем заявлении относительно М.Йованович мог иметь в виду расследование об использовании выделенных США средств для реформирования органов украинской прокуратуры, в котором фигурировал тогдашний заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

В Государственном департаменте США заявили, что утверждения Ю.Луценко не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию М.Йованович.

Теги: #луценко #сша #гпу #порошенко #йованович
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