Политика

17:45 21.03.2019

Порошенко отметил значимость опыта Украины по отражению агрессии и противостоянию гибридной войне

1 мин читать
Порошенко отметил значимость опыта Украины по отражению агрессии и противостоянию гибридной войне

Партнеры Украины из стран-членов Североатлантического альянса перенимают у украинских военнослужащих боевой опыт, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня у наших воинов мощный боевой дух, фантастическая боеспособность и сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО продолжают у наших воинов учиться, как давать отпор агрессии, учиться, как противостоять гибридной войне, учиться, каким образом бить врага", - сказал П.Порошенко в эфире радиостанции "Армия FM" в четверг.

Теги: #президент #порошенко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:31 21.03.2019
Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

18:22 21.03.2019
Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат

Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат

18:20 21.03.2019
В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

В штабе Порошенко считают, что Зеленский не отбирает у них голосов

18:13 21.03.2019
Курс гривни на межбанке в четверг продолжил укрепляться

Курс гривни на межбанке в четверг продолжил укрепляться

18:10 21.03.2019
НБУ в партнерстве с SWIFT начнет проект по развитию украинской платежной инфраструктуры на базе ISO 2002221

НБУ в партнерстве с SWIFT начнет проект по развитию украинской платежной инфраструктуры на базе ISO 2002221

18:06 21.03.2019
Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

Украинский военный погиб на Донбассе в четверг, еще один ранен - ООС

18:03 21.03.2019
Минздрав вскоре представит правительству Стратегию преодоления туберкулеза и ВИЧ-инфекции

Минздрав вскоре представит правительству Стратегию преодоления туберкулеза и ВИЧ-инфекции

18:01 21.03.2019
Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

17:59 21.03.2019
Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор по делу украинца Гриба 22 марта

Суд в Ростове-на-Дону огласит приговор по делу украинца Гриба 22 марта

17:54 21.03.2019
ЕС готов финансово поддержать два инфраструктурных проекта на мариупольском направлении

ЕС готов финансово поддержать два инфраструктурных проекта на мариупольском направлении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум

Луценко сделал заявление о после США самостоятельно, без согласования – нардеп Арьев

В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

Материалы о коррупции в "Укроборонпроме" сфальсифицированы или отредактированы с предвыборным акцентом –штаб Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Европарламенте пройдут дебаты в связи с 5-й годовщиной оккупации Крыма - Порошенко

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Полиция Киева расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты, заказанной другим кандидатом

Найем предлагает генпрокурору обнародовать "список Йованович" и сообщить, уведомлены ли о нем президент, МВД и Совет прокуроров

Материалы о коррупции в "Укроборонпроме" сфальсифицированы или отредактированы с предвыборным акцентом –штаб Порошенко

Увеличилось число украинцев, считающих, что в стране слишком много прокремлевских СМИ– опрос КМИС

Великобританию ждет "жесткий" Brexit в случае отказа от соглашения с ЕС - Макрон

Меркель о Brexit: это историческое событие, поэтому надо действовать осторожно

Макрон выступает за максимально короткий перенос срока Brexit

Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА