Порошенко отметил значимость опыта Украины по отражению агрессии и противостоянию гибридной войне

Партнеры Украины из стран-членов Североатлантического альянса перенимают у украинских военнослужащих боевой опыт, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня у наших воинов мощный боевой дух, фантастическая боеспособность и сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО продолжают у наших воинов учиться, как давать отпор агрессии, учиться, как противостоять гибридной войне, учиться, каким образом бить врага", - сказал П.Порошенко в эфире радиостанции "Армия FM" в четверг.