Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом США Мари Йованович вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов президента Украины 31 марта.

"На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования", - написал А.Аваков на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.