Политика

15:48 21.03.2019

Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

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Аваков обсудил с послом Йованович недопущение провокаций на избирательных участках в день выборов президента Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом США Мари Йованович вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов президента Украины 31 марта.

"На встрече с послом США Мари Йованович обсудили актуальные вопросы обеспечения честных и прозрачных выборов, безопасности и недопущения провокаций на избирательных участках во время голосования", - написал А.Аваков на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

Теги: #йованович #аваков #выборы
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