Заявление Луценко о "неприкасаемости" некоторых людей может быть связано с расследованием дела о предоставлении американской помощи Генпрокуратуре

Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко относительно некоторых людей, от преследования которых следует воздержаться, мог иметь в виду расследование об использовании средств США для реформирования органов украинской прокуратуры, следует из статьи американского издания The Hill.

Журналист Джон Соломон в статье для The Hill, посвященной Ю.Луценко, приводит фотокопию письма, датированного 4 апреля 2016 года, от тогдашнего временно поверенного в делах миссии США в Украине Джорджа Кента заместителю генпрокурора Украины Юрию Столярчуку, в котором просит закрыть расследование о незаконном присвоении средств тогдашним заместителем генерального прокурора Украины Давидом Сакварелидзе.

"Соединенные Штаты не беспокоятся использованием наших фондов помощи для совместного проекта с Генеральной прокуратурой. Как мы уже заявляли публично, ни один из этих фондов не предоставлял [финансирование] напрямую ни одному подразделению Генеральной прокуратуры, включая заместителя прокурора Давида Сакварелидзе и его сотрудников", - сказано в письме Дж.Кента.

Он отмечает, что США ведет учет "каждого доллара помощи", предоставляемой в рамках этого проекта, и вся помощь предоставлялась в соответствии с законами США.

По его словам, пакет финансовой помощи США, относительно использования которого Генеральная прокуратура публично заявила, что "проводит расследование", реализуется через ряд международных организаций.

Дж.Кент подчеркивает, что ничего из этих средств не было предоставлено непосредственно правительству Украины, и вся помощь направлялась для работы специалистов-консультантов из Генеральной прокуратуры, которые помогли создать Департамент реформ.

"Мы полностью удовлетворены тем, как данная помощь была использована и не видим никаких оснований, с нашей точки зрения как донора, который предоставил помощь, для расследования их использования. Мы отвергаем утверждения о том, что Сакварелидзе или кто-либо из сотрудников Генеральной прокуратуры, с которыми мы работали, могли злоупотреблять этими средствами, поскольку они никогда не находились под их непосредственным контролем", - указывает Дж.Кент.

В связи с этим американский дипломат выражает обеспокоенность этим расследованием, "для которого мы не видим никаких оснований и которое, как нам представляется, является попыткой запугать тех в Генеральной прокуратуре, кто борется с коррупцией, а также неправительственных партнеров и откровенных антикоррупционных активистов".

Сам генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью у изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий.

Журналист The Hill напоминает, что в прошлом году конгрессмен-республиканец Пит Сешнс направил письмо государственному секретарю США Майку Помпео, в котором просил отозвать из Украины американского посла Мари Йованович за "частые пренебрежительные комментарии" в адрес Дж.Трампа в частных беседах.

"Я получил сообщение от близких собеседников о конкретных доказательствах того, что посол Йованович в частных разговорах неоднократно говорила о своем пренебрежении к нынешней Администрации таким образом, что это может потребовать немедленного отзыва Йованович из Украины. Я прошу вас рассмотреть вопрос о прекращении ее дипполномочий и поиска замены ей как можно скорее", - сказано в письме конгрессмена Майку Помпео.