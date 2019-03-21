Генпрокуратура расследует возможный умышленный слив украинскими правоохранителями "черной бухгалтерии" для влияния на выборы в США

Генеральная прокуратура Украины расследует, умышленно ли украинские правоохранительные органы во время президентской кампании в США в 2016 году "слили" финансовые отчеты о тогдашнем главе предвыборной кампании Дональда Трампа Поле Манафорте, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill, передает интернет-издание "Европейская правда".

Как рассказал Ю.Луценко в интервью изданию, расследование инициировано после того, как украинский депутат опубликовал аудиозапись, в которой цитировалось высказывание высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов о том, что его ведомство "слило" финансовые отчеты П.Манафорта, чтобы помочь кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Ю.Луценко сказал, что запись является достаточно серьезным утверждением, чтобы начать расследование, и одна из его проблем заключается в том, что украинские правоохранительные органы имели частые контакты с посольством США во времена администрации президента Барака Обамы в Киеве в то время.

"Сегодня мы начнем уголовное расследование по этому поводу и дадим правовую оценку этой информации", - сказал генпрокурор Украины.

Американское издание отмечает, что тайна того, как записи "черной книги" П.Манафорта попали в американские СМИ, так и не была раскрыта. Они всплыли через два года после того, как ФБР расследовало дело П.Манафорта по поводу его деятельности в Украине, но в 2014 году отказалось продвигаться вперед из-за отсутствия доказательств.

"Если сотрудники правоохранительных органов Украины, которые часто работали с посольством США, действительно "слили" документы Манафорта, пытаясь повлиять на американские выборы в пользу Клинтон, общественность заслуживает того, чтобы знать, кто знал, что и корда", - говорится в статье The Hill.

Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от народного депутата Бориса Розенблата (внефракционный), который утверждал о якобы передаче директором Национального антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником) в США так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах.

"Сегодня я ознакомился с заявлением Розенблата... Он вручил мне решение суда... о неправомерности действий Сытника (директора НАБУ Артема Сытника – ИФ)... вместе с флешкой, на которой есть разговор трёх мужчин и голос, похожий на голос Сытника говорит, что он очень хотел помочь кандидату в президенты Хиллари", - рассказал генпрокурор.

Он добавил, что вскоре Государственное бюро расследований приступит к обработке это дела.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно...у меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

По словам руководителя САП, в данном случае могло иметь место использование служебного положения, если материалы "черной бухгалтерии" использовались не по назначению, то определять это будет ГБР, которое займётся расследованием.

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с Россией, которое преследует Трампа в течение последних двух с половиной лет.

По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.