Политика

11:14 21.03.2019

Луценко заявлением о якобы списке "неприкасаемых" США хочет попасть в Раду следующего созыва, заняв антиамериканскую электоральную нишу, считает Сакварелидзе

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Луценко заявлением о якобы списке "неприкасаемых" США хочет попасть в Раду следующего созыва, заняв антиамериканскую электоральную нишу, считает Сакварелидзе

Бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе (февраль 2015г – 29 марта 2016г) расценивает заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко в интервью американскому изданию The Hill о том, что посол США в Украине Мари Йованович давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, является попыткой заручиться электоральной поддержкой с целью прохождения в следующий созыв Верховной Рады.

"Задумка (Юрия Луценко – ИФ) Витальевича проста: 1. Хочет в парламент; 2. Не верит, что ПП (действующий президент Украины Петр Порошенко – ИФ) выиграет (повторно будет избран на пост президента Украины – ИФ) (тогда зачем именно сейчас кидать Гаранту лимонку под ноги); 3. Будет кричать, что американцы ему мешали, поддерживали НАБУ и САП, которые ни на что способными не оказались, а у него-то не было полномочий; 4. Как ни крути, антиамериканская электоральная ниша в Украине достаточно велика, будет играть на нее", - написал Д.Сакварелидзе на своей странице в соцсети Фейбсук.

Теги: #луценко #сша #сакварелидзе #украина #список
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