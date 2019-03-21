В посольстве США в Украине опровергли слова Луценко о передаче ему послом Йованович списка лиц, от преследования которых следует воздержаться

Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом США Мари Йованович списка людей, от преследования которых следует воздержаться, не соответствуют действительности, сообщает "ТСН" (Телевизионная служба новостей телеканала "1+1") со ссылкой на полученный ею ответ посольства США на соответствующий запрос.

"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что обвинение в адрес представителей США является проявлением коррупции. "Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией", - отметили американские дипломаты. И объяснили, что озвучивание претензий в средствах массовой информации Соединенных Штатов не делает эти претензии правдивыми.

Также в ответе содержится заверения в верности США идеи поддержки реформ в Украине. "Чтобы добиться успеха, Украина нуждается в преданных чиновниках и сильных антикоррупционных институтах", - отмечается в тексте.

Комментируя отсутствие финансирование органов украинской прокуратуры со стороны США, о котором говорил Ю.Луценко, в посольстве США объяснили, что их страна неуклонно придерживается взятых на себя обязательств, в том числе и финансовой поддержке необходимых для развития Украины изменений в системе правосудия, однако распределяет средства с учетом потребностей момента.

"В случае отсутствия политической воли, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы соблюдаем свою ответственность перед налогоплательщиками США и передаем средства помощи туда, где они могут дать положительный результат", - пояснили в посольстве.