Политика

09:42 21.03.2019

В посольстве США в Украине опровергли слова Луценко о передаче ему послом Йованович списка лиц, от преследования которых следует воздержаться

2 мин читать
В посольстве США в Украине опровергли слова Луценко о передаче ему послом Йованович списка лиц, от преследования которых следует воздержаться

Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом США Мари Йованович списка людей, от преследования которых следует воздержаться, не соответствуют действительности, сообщает "ТСН" (Телевизионная служба новостей телеканала "1+1") со ссылкой на полученный ею ответ посольства США на соответствующий запрос.

"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что обвинение в адрес представителей США является проявлением коррупции. "Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией", - отметили американские дипломаты. И объяснили, что озвучивание претензий в средствах массовой информации Соединенных Штатов не делает эти претензии правдивыми.

Также в ответе содержится заверения в верности США идеи поддержки реформ в Украине. "Чтобы добиться успеха, Украина нуждается в преданных чиновниках и сильных антикоррупционных институтах", - отмечается в тексте.

Комментируя отсутствие финансирование органов украинской прокуратуры со стороны США, о котором говорил Ю.Луценко, в посольстве США объяснили, что их страна неуклонно придерживается взятых на себя обязательств, в том числе и финансовой поддержке необходимых для развития Украины изменений в системе правосудия, однако распределяет средства с учетом потребностей момента.

"В случае отсутствия политической воли, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы соблюдаем свою ответственность перед налогоплательщиками США и передаем средства помощи туда, где они могут дать положительный результат", - пояснили в посольстве.

Теги: #луценко #сша #йованович #украина #список
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 21.03.2019
Порошенко должен либо получить подтверждение заявлению Луценко о списке от Йованович, либо отправить генпрокурора в отставку – Сыроид

Порошенко должен либо получить подтверждение заявлению Луценко о списке от Йованович, либо отправить генпрокурора в отставку – Сыроид

09:37 21.03.2019
Луценко утверждает, что посол США в Украине давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться

Луценко утверждает, что посол США в Украине давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться

09:09 21.03.2019
Гриценко: Украина не позволит забыть о мародерстве на крови солдата

Гриценко: Украина не позволит забыть о мародерстве на крови солдата

08:22 21.03.2019
Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам

Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам

07:19 21.03.2019
Боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

06:55 21.03.2019
По факту ненадлежащего содержания 2 малолетних детей начато досудебное расследование - прокуратура

По факту ненадлежащего содержания 2 малолетних детей начато досудебное расследование - прокуратура

04:32 21.03.2019
В Киеве суд назначил наказание матери подростка, который устроил травлю одноклассника – полиция

В Киеве суд назначил наказание матери подростка, который устроил травлю одноклассника – полиция

02:00 21.03.2019
Кличко ознакомился с ходом реконструкции Шулявского путепровода - КГГА

Кличко ознакомился с ходом реконструкции Шулявского путепровода - КГГА

00:50 21.03.2019
Суд по убийствам на Майдане отказал в допросе "грузинских снайперов", которые якобы находятся в Беларуси – адвокат

Суд по убийствам на Майдане отказал в допросе "грузинских снайперов", которые якобы находятся в Беларуси – адвокат

22:57 20.03.2019
Европейские партнеры подчеркнули важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС - Порошенко

Европейские партнеры подчеркнули важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС - Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко должен либо получить подтверждение заявлению Луценко о списке от Йованович, либо отправить генпрокурора в отставку – Сыроид

Луценко утверждает, что посол США в Украине давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться

В Киев прилетели шесть американских парламентариев с председателем банковского комитета Сената во главе

Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

Климкин о решении РФ подсчитать "ущерб" Крыму со стороны Украины: В Госдуме очередной кризис жанра

ПОСЛЕДНЕЕ

Все судебные и уголовные дела по Саакашвили в Украине умышленно "заморожены" и не доведены до конца, заявляет его адвокат

Порошенко сообщил, что обсудит с руководством ЕС июньский пакет санкций против РФ

ЦИК зарегистрировала 660 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и отказала 24 из них – гражданам РФ

В Киев прилетели шесть американских парламентариев с председателем банковского комитета Сената во главе

Соратник Зеленского призвал артистов Dzidzio и Полякову стать наблюдателями на выборах президента

Комитет Рады предлагает подготовить единый законопроект о незаконном обогащении в рабгруппе

Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос "Социса"

Климкин о решении РФ подсчитать "ущерб" Крыму со стороны Украины: В Госдуме очередной кризис жанра

В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром – И.Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА