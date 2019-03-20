ЦИК зарегистрировала 660 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и отказала 24 из них – гражданам РФ

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 660 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ и отказала в регистрации еще 24 из предложенных организацией кандидатам в наблюдатели, которые являются гражданами Российской Федерации.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду.

ЦИК установила, что согласно нормам закона Украины "О выборах Президента Украины" официальным наблюдателем, в частности от международных организаций, не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

В ЦИК указали, что Верховная Рада 27 января 2015 года утвердила обращение к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признание Российской Федерации государством-агрессором, которым Верховной Радой Россия признана государством-агрессором.

Также ЦИК зарегистрировала еще 33 официальных наблюдателя на выборах президента: 20 - от Комитета "За открытую демократию", 5 - от Чехии, 2 – от Бельгии, 6 - от ГУАМ.

Таким образом, на ЦИК уже зарегистрировала 1820 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 12 иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта.