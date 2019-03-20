Политика

13:04 20.03.2019

Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

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Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми на период предвыборной кампании.

Соответствующее предложение министр озвучил после того, как на заседание Кабмина в среду прибыли лидер Радикальной партии Олег Ляшко и члены парламентской фракции с требованием не продлевать контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"Я при всем уважении к мнению народных депутатов предлагаю на время предвыборных гонок делать заседания правительства в закрытом режиме. Чтобы мы могли работать, а не использовать трибуну правительства для агитации, как это происходит", - сказал А.Аваков на заседании правительства.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман не поддержал данное предложение.

Теги: #аваков #выборы #кабмин
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