Порошенко назвал приоритеты для украинской армии

Модернизация образцов вооружений и их серийное производство является приоритетными направлениями в оборонном секторе Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас приоритетными направлениями обеспечения Вооруженных сил Украины является завершение разработки новых (образцов), модернизация образцов вооружений и их серийное производство, в том числе ракетных комплексов "Ольха-М" и "Нептун", 155-миллиметровых артсистем "Богдана", полностью разработанных по стандартам НАТО, реактивных систем залпового огня "Верба-1", беспилотного разведывательного ударного комплекса "Сокол", - сказал президент в ходе передачи военной техники и вооружений ВСУ в Староконстантинове (Хмельницкая обл.) в среду.

По словам П.Порошенко, для потребностей ВСУ передается очередная партия – 400 единиц вооружений и военной техники.

Он напомнил, что с 2014 года в войска поставлены более 23 тыс. образцов военной техники, в том числе модернизированные самолеты и вертолеты, малые бронированные артиллерийские катера, бронетанковое вооружение и техника, артиллерийские системы, противотанковое вооружение, бронированные автомобили, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы, новейшие станции защищенной связи, беспилотные авиационные комплексы, средства борьбы с беспилотными авиационными комплексами, снайперские и антиснайперские комплексы.

Глава государства вновь отметил, что нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности снимает с Украины ряд ограничений.

"Теперь мы сможем выпускать такие ракеты, которые резко повысят ту цену, которую заплатит агрессор за свои авантюры в случае дальнейшей эскалации агрессии. Теперь территория агрессора тоже станет уязвимой", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также отметил системное реформирование ВСУ, сектора обороны и безопасности, что способствует постепенному приближению к стандартам армий стран-членов НАТО.

"Сегодня в Украине есть армия, которая способна защитить наше государство, которая является гарантом и основой суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства", - подчеркнул глава государства.