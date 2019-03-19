Политика

18:38 19.03.2019

Нардепы рассмотрели почти 660 из более 2 тыс. поправок к языковому законопроекту

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Нардепы рассмотрели почти 660 из более 2 тыс. поправок к языковому законопроекту

 Народные депутаты рассмотрели более четверти поправок к законопроекту (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Верховная Рада Украины во вторник посвятила ещё один пленарный день рассмотрению во втором чтении языкового законопроекта.

К завершению вечернего заседания вторника народные депутаты рассмотрели уже 656 поправок.

Всего к данной законодательной инициативе парламентарии подали 2082 поправки.

Рассмотрение проекта закона во втором чтении будет продолжено на следующих заседаниях.

Теги: #законопроект #язык #рада
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