Нардепы рассмотрели почти 660 из более 2 тыс. поправок к языковому законопроекту

Народные депутаты рассмотрели более четверти поправок к законопроекту (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Верховная Рада Украины во вторник посвятила ещё один пленарный день рассмотрению во втором чтении языкового законопроекта.

К завершению вечернего заседания вторника народные депутаты рассмотрели уже 656 поправок.

Всего к данной законодательной инициативе парламентарии подали 2082 поправки.

Рассмотрение проекта закона во втором чтении будет продолжено на следующих заседаниях.