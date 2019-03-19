Политика

12:24 19.03.2019

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

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Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

Лидером президентского рейтинга на конец второй недели марта остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (18,8%), третью – действующий президент Петр Порошенко (17,4%), свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".

За кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 10,2%, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 9,4%, лидера Радикальной парии Олега Ляшко - 5,8%, кандидата в президенты от Оппозиционного блока Александра Вилкула - 3,5% опрошенных.

Вместе с тем, каждый шестой респондент не определился с выбором кандидата.

"Важно, что больше всего таких среди беднейших избирателей, жителей сел, больше среди женщин", - отмечают социологи.

В.Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях и в Центре страны. Ю.Тимошенко и П.Порошенко - в Центре и на Западе, А.Гриценко - на Западе, а Ю.Бойко - на востоке страны. При этом В.Зеленский является лидером электоральных симпатий в городах, Ю.Тимошенко - в селах. В.Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Ю.Тимошенко - среди старших избирателей. Если В.Зеленского, П.Порошенко и А.Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Ю.Тимошенко - женщины.

Антирейтинг кандидатов возглавляет П.Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Ю.Тимошенко не отдали бы свои голоса около 30%, за Ю.Бойко - 19%, О.Ляшко - 17%, В.Зеленского - 13%, А.Вилкула - 12%.

При этом 20,8% опрошенных считают, что следующим президентом будет П.Порошенко. В победу В.Зеленского верят 19,5% Ю.Тимошенко - 18,6%. Таким образом, по этому показателю лидеры гонки почти выровнялись. В победу Ю.Бойко и А.Гриценко верят по 3% избирателей. В течение последнего месяца прибавил в вере В.Зеленский. С другой стороны несколько потерял в этом показателе П.Порошенко.

Моделирование второго тура дало следующие результаты: Ю.Тимошенко держит первенство в паре с П.Порошенко (28% против 19%). В то же время, В.Зеленский - в паре с П.Порошенко (39% против 19%), с Ю.Тимошенко (35% против 22%) и с А. Гриценко (34% против 26%).

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 22,4% тех, кто определился и намерен голосовать. "Батькивщину" поддерживают - 19,1%, "БПП "Солидарность" - 15,8%, "Оппозиционную платформу" - 10,2%, "Гражданскую позицию" - 7,9%, Радикальную партию - 6,1%, "Свободу" - 3,6%, "Оппозиционный блок" и "Самопомич" - по 3,2%. Остальные партии имеют поддержку менее 2%.

Почти четверть не определились с выбором партии. За последний месяц лидирующие позиции укрепились. В динамике больше всего добавила Гражданская позиция и БПП Солидарность. Потери понесла Самопомич.

Исследование проводилось с 9 по 15 марта, аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Теги: #рейтинги #соцопрос #выборы
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