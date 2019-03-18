Зеленский обсудил с бизнес-ассоциациями шаги по улучшению делового климата в Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обсудил с главами бизнес-ассоциаций шаги государства по улучшению делового климата в стране.

"Буквально несколько минут назад закончилась встреча Владимира Зеленского и Зе!Команды с бизнес-ассоциациями. Обсуждения продолжаются до сих пор: как государство должно помогать улучшать бизнес в Украине? Почему бизнесмены должны быть в команде, и как Владимир видит свою команду? Отчет ждите в следующих выпусках влога (видеоблога – ИФ)", - сказано в сообщении "Команды Зеленского" на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Отмечается, что на встрече присутствовали представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты (AТП) и Союза украинской предпринимателей (СУП).

Согласно фотографии, которая также опубликована на странице "Команды Зеленского" в Фейсбук, в беседе также принимали участие экс-глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, народный депутат Сергей Лещенко и совладелец "Новой Почты" Вячеслав Климов.

Ранее встречи представителей бизнес-ассоциаций с кандидатами в президенты Украины были открытыми для прессы.