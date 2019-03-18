Политика

15:37 18.03.2019

Австралия расширила санкции в отношении РФ

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Австралия расширила санкции в отношении РФ

Глава МИД Австралии Мэрис Пэйн в понедельник заявила, что ее страна вслед за ЕС, Канадой и США расширила санкции в ответ на события, связанные с событиями в Украине.

В заявлении отмечается, что еще 16 марта Австралия включила в санкционный список десять человек. Среди попавших в этот список людей есть и люди, против которых США, Европа и Канада также ввели ограничительные меры финансового характера в конце прошлой недели.

В списке людей, против которых Канберра ввела санкции, значатся: начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, Андрей Шипицын (командир корабля "Изумруд"), начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Руслан Ромашкин, а также лидер "ЛНР" Леонид Иванович Пасечник, председатель парламента "ДНР" Владимир Бидёвка, спикер парламента "ЛНР" Денис Мирошниченко, Алексей Саляев (командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ), Алексей Шатохин (начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым, Сергей Щербаков (командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец").

В документе подчеркивается, что против этих людей вводятся ограничительные меры финансового характера. Кроме того, им запрещено посещать Австралию.

"Австралия едина со своими партнерами в противодействии продолжающейся российской агрессии против Украины, спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма со стороны России", - говорится в заявлении главы австралийского внешнеполитического ведомства.

"Австралия осуждает агрессию и призывает Россию немедленно освободить задержанных украинских моряков и корабли. Мы также призываем Россию обеспечить свободный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море", - отмечается в заявлении.

Теги: #санкции #россия #украина #австралия
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