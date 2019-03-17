В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют, что руководящие должности в избиркомах Харьковской области массово достаются представителям Порошенко

Представитель кандидата в президенты Юрия Бойко в Центральной избирательной комиссии потребовал распустить окружную избирательную комиссию №179 Харьковской области, которая незаконно увеличила в два раза квоту представителей президента в руководстве участковых комиссий.

Как сообщается на официальном сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь", такую же схему реализуют и в округе №180 в Харьковской области.

"10 марта окружком №179 принял постановление о создании и работе участковых избирательных комиссий, в котором не соблюдена пропорция при распределении квот руководящих должностей в участковых избирательных комиссиях. В частности, от кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко председателями, заместителями председателей, секретарями было назначено 88 человек (из них 44 председатели УИК) при квоте 39 должностей. Таким образом, квота президента на руководящие должности была неправомерно увеличена более чем в два раза", - говорится в сообщении.

Уполномоченный в ЦИК от кандидата в президенты Юрия Бойко подал жалобу с требованием отменить данное постановление и досрочно прекратить полномочия всего состава окружной избирательной комиссии территориального округа №179.

"В 180-ом округе также происходит попытка фальсифицировать состав комиссий: информация не публикуется надлежащим образом, закрыто помещение, которое должно быть доступно дежурному члену комиссии, доверенному лицу кандидата отказано в предоставлении копии постановлений комиссии. По этому поводу штаб обратился в полицию", - говорится в сообщении.

Штаб Ю.Бойко также намерен передать материалы о нарушениях со стороны окружных избирательных комиссий миссиям международных наблюдателей.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" напомнили, что ранее ЦИК расформировала окружную избирательную комиссию №163 в Тернопольской области за такие же нарушения.