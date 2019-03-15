Порошенко: Лондонский саммит НАТО в декабре - благоприятная возможность для предоставления Украине ПДЧ

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на предоставление плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на саммите Североатлантического альянса, проведение которого запланировано на декабрь 2019 года в Лондоне.

Как сообщается на странице Миссии Украины при НАТО в соцсети Twitter в пятницу, об этом глава Украинского государства написал в своем поздравлении генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с его приближающимся 60-летним юбилеем.

"Учитывая, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по повышению уровня нашего партнерства, включая предоставление Украине ПДЧ", - пишет П.Порошенко.

В своем поздравлении президент отмечает, что Й.Столтенберг, "будучи признанным лидером стратегического видения, внес значительный вклад в развитие прочных связей между Украиной и НАТО".

П.Порошенко также заверил генсека НАТО, что Украина "остается надежным партнером НАТО в построении нашего совместного и безопасности будущего" и "полностью предана проведению реформ, в особенности на линии нашего курса интеграции в НАТО".

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления ПДЧ. Кроме того, украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

Инициировали обращение Верховной Рады главы фракций "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" Максим Бурбак и Артур Герасимов.