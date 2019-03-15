Политика

20:53 15.03.2019

Один из подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн грн

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Один из подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн грн

Один из подозреваемых в попытке подкупа (за 5 млн грн) народного депутата Юрия Тимошенко для его отказа баллотироваться на пост президента Украины - глава Партии защитников Украины Тарас Костанчук – вышел из СИЗО под залог в 4 млн грн, сообщил его адвокат Евгений Музычук "Громадському радио".

"Залог, внесенный за него, - 4 млн грн, так, как предусмотрено определением следственного судьи", - сказал адвокат, уточнив, что Т.Костанчук вышел из СИЗО 12 марта.

По его словам, залог собрали более 20 человек.

6 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать взятку в размере 5 млн грн в долларовом эквиваленте кандидату в президенты Украины, нардепу Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. По словам Ю.Луценко, заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль (фракция "Батькивщина").

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн каждому из двух подозреваемых – Т.Костанчуку и Александру Ищенко.

Теги: #тимошенко #подозреваемый #подкуп
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